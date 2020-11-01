İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,45, toptan fiyatlar yüzde 2,44 arttı.
01.11.2020 12:27
İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,45, toptan fiyatlar yüzde 2,44 arttı.
İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,45, toptan fiyatlar yüzde 2,44 arttı.
İstanbul, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
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