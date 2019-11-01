Son Dakika Haberleri: İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11,28,...
Son Dakika Ekonomi İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11,28,...

İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11,28,...

7 saat önce

İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11,28, toptan fiyatlar yüzde 6,77 arttı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11,28,..., System.String[]

İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11,28, toptan fiyatlar yüzde 6,77 arttı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11,28,...
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