Son Dakika Haberleri: İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,11...
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İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,11...

48 dakika önce

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,11 artarken, toptan fiyatlar yüzde 0,14 azaldı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,11..., System.String[]

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,11 artarken, toptan fiyatlar yüzde 0,14 azaldı.

İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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