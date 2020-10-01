İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,47,...
İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,47, toptan fiyatlar yüzde 2,62 arttı.
İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,47, toptan fiyatlar yüzde 2,62 arttı.
İstanbul, Ekonomi, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:03 - Kaynak: AA
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