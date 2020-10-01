İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde...
İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11,66 ve toptan fiyatlar yüzde 13,40 arttı.
İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11,66 ve toptan fiyatlar yüzde 13,40 arttı.
İstanbul, Ekonomi, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:05 - Kaynak: AA
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