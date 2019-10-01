İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde...
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İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 13,13, toptan fiyatlar yüzde 5,58 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:04 Kaynak: AA
İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 13,13, toptan fiyatlar yüzde 5,58 arttı.
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