İTO verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,98,...
19 dakika önce
İTO verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:03 Kaynak: AA
İTO verilerine göre, İstanbul
'da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.
İstanbullular bu sabah metrobüse akın etti! Durakta insan seli
Ünlü doktora soruşturma: 12 kızı denek olarak kullandı!
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından çok konuşulacak çıkış: Aklıma korkunç şeyler geliyor
'Ergenekon' davasında karar açıklanacak