Son Dakika Haberleri: Son dakika! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar bir önceki yıla göre arttı
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Son dakika! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar bir önceki yıla göre arttı

18 dakika önce

Son dakika! İTO verilerine göre, İstanbul'da Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 16,62, toptan fiyatlar yüzde 19,31 artarken, bir önceki aya göre ise perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 16,62, toptan fiyatlar yüzde 19,31 arttı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE FİYATLAR DÜŞTÜ

İTO verilerine göre, İstanbul'da Haziran'da bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar bir önceki yıla göre arttı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:03 Kaynak: AA
istanbul, Ekonomi, Güncel
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