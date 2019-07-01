Son dakika! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar bir önceki yıla göre arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 16,62, toptan fiyatlar yüzde 19,31 arttı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE FİYATLAR DÜŞTÜ

İTO verilerine göre, İstanbul'da Haziran'da bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.

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