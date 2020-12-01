İTO verilerine göre, İstanbul'da kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,94, toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,94, toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,94, toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı.

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › İTO verilerine göre, İstanbul'da kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,94, toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı. - Son Dakika Ekonomi

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