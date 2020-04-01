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İTO verilerine göre, İstanbul'da martta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,33, toptan...
6 saat önce
İTO verilerine göre, İstanbul'da martta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,33, toptan fiyatlar yüzde 1,78 arttı.
İTO verilerine göre, İstanbul'da martta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,33, toptan fiyatlar yüzde 1,78 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:16 Kaynak: AA
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