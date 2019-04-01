İTO Verilerine Göre, İstanbul'da Martta Geçen Yılın Aynı Ayına Kıyasla Perakende Fiyatlar Yüzde...
1 saat önce
İTO verilerine göre, İstanbul'da martta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 17,74, toptan fiyatlar yüzde 23,36 arttı.
İTO verilerine göre, İstanbul
'da martta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 17,74, toptan fiyatlar yüzde 23,36 arttı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:05 Kaynak: AA
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