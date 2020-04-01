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İTO verilerine göre, İstanbul'da martta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 12,47,...
6 saat önce
İTO verilerine göre, İstanbul'da martta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 12,47, toptan fiyatlar yüzde 9,91 arttı.
İTO verilerine göre, İstanbul'da martta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 12,47, toptan fiyatlar yüzde 9,91 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:16 Kaynak: AA
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