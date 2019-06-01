Son Dakika Haberleri: İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde...
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İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde...

1 saat önce

İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19,27, toptan fiyatlar yüzde 23,56 arttı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde..., System.String[]
İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19,27, toptan fiyatlar yüzde 23,56 arttı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:17 Kaynak: AA
İstanbul, Ekonomi
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