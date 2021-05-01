İTO verilerine göre, İstanbul'da nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 16,34, toptan fiyatlar yüzde 17,52 arttı.
01.05.2021 12:07
İTO verilerine göre, İstanbul'da nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 16,34, toptan fiyatlar yüzde 17,52 arttı.
İTO verilerine göre, İstanbul'da nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 16,34, toptan fiyatlar yüzde 17,52 arttı.
İstanbul, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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