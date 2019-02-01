İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,14, toptan fiyatlar yüzde 1,45 arttı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Pegasus Genel Müdürü'nden Bin Kişilik İstihdam Müjdesi: 30 Bin TL Maaş ile İşe Başlıyorlar