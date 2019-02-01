Son Dakika Haberleri: İTO Verilerine Göre, İstanbul'da Ocakta Bir Önceki Aya Kıyasla Perakende Fiyatlar Yüzde 1,14,...

İTO Verilerine Göre, İstanbul'da Ocakta Bir Önceki Aya Kıyasla Perakende Fiyatlar Yüzde 1,14,...

1 saat önce

İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,14, toptan fiyatlar yüzde 1,45 arttı.

İTO Verilerine Göre, İstanbul'da Ocakta Bir Önceki Aya Kıyasla Perakende Fiyatlar Yüzde 1,14,..., System.String[]
İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,14, toptan fiyatlar yüzde 1,45 arttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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