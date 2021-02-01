İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı.

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı. - Son Dakika Ekonomi

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