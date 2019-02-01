İTO Verilerine Göre, İstanbul'da Ocakta Geçen Yılın Aynı Ayına Kıyasla Perakende Fiyatlar Yüzde...
1 saat önce
İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 18,00 toptan fiyatlar yüzde 22,95 arttı.
İTO verilerine göre, İstanbul
'da ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 18,00 toptan fiyatlar yüzde 22,95 arttı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:37 Kaynak: AA
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