İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 15,05, toptan fiyatlar yüzde 17,75 arttı.
01.02.2021 12:07
İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 15,05, toptan fiyatlar yüzde 17,75 arttı.
İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 15,05, toptan fiyatlar yüzde 17,75 arttı.
İstanbul, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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