İTO Verilerine Göre, İstanbul'da Şubatta Bir Önceki Aya Kıyasla Perakende Fiyatlar Yüzde 0,98,...
1 saat önce
İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar yüzde 0,95 arttı.
İTO verilerine göre, İstanbul
'da şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar yüzde 0,95 arttı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:33 Kaynak: AA
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