Son Dakika Haberleri: İTO Verilerine Göre, İstanbul'da Şubatta Geçen Yılın Aynı Ayına Kıyasla Perakende Fiyatlar Yüzde...

İTO Verilerine Göre, İstanbul'da Şubatta Geçen Yılın Aynı Ayına Kıyasla Perakende Fiyatlar Yüzde...

1 saat önce

İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 18,37, toptan fiyatlar yüzde 23,00 arttı.

İTO Verilerine Göre, İstanbul'da Şubatta Geçen Yılın Aynı Ayına Kıyasla Perakende Fiyatlar Yüzde..., System.String[]
İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 18,37, toptan fiyatlar yüzde 23,00 arttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:33 Kaynak: AA

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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