Son Dakika Haberleri: İTO'ya Göre Fiyat Artışları

İTO'ya Göre Fiyat Artışları

39 dakika önce

İstanbul'da, aralık ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,14 azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 0,58 arttı.

İTO'ya Göre Fiyat Artışları, System.String[]
İstanbul'da, aralık ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,14 azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 0,58 arttı.


İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), 1995 bazlı verilerine göre, Aralık 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 13,68, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 17,79 yükseldi.

İstanbul'da aralık ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,14 azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 0,58 yükseldi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlar yüzde 17,68, toptan fiyatlar yüzde 22,91 artış kaydetti.


Sektörel bazda değişim oranları


Perakende fiyatlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,58, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,07, gıda harcamalarında yüzde 0,20 artış kaydetti.

Aynı dönemde giyim harcamalarında yüzde 0,94, konut harcamalarında yüzde 0,78, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,77, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,74 azalış izlenirken, diğer harcamalarda fiyat değişimi görülmedi.

Söz konusu dönemde, toptan fiyatlar, mensucat grubunda yüzde 3,92, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,83 arttı. İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,40, madenler grubunda yüzde 2,22, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,29, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,15 azalırken, kimyevi maddeler grubunda fiyat değişimi görülmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:36 Kaynak: AA

Söz, İstanbul Ticaret Odası, Aralık, İstanbul, Ekonomi
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