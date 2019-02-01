Son Dakika Haberleri: İTO'ya Göre Fiyat Artışları

İTO'ya Göre Fiyat Artışları

1 saat önce

İstanbul'da, ocak ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,14, toptan fiyatlar ise yüzde 1,45 arttı.

İTO'ya Göre Fiyat Artışları, System.String[]
İstanbul'da, ocak ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,14, toptan fiyatlar ise yüzde 1,45 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ocak 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 14,46 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 18,91 yükseldi.

İstanbul'da, ocakta perakende fiyatlarda yüzde 1,14'lük, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,45'lik artış kaydedildi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 18,00, toptan fiyatlarda yüzde 22,95 yükseliş yaşandı.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, ocakta bir önceki aya kıyasla, diğer harcamalarda yüzde 5,49, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 3,64, gıdada yüzde 2,53, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,13, ev eşyasında yüzde 1,77, konutta yüzde 0,42 artarken, giyimde yüzde 6,22 ve kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,16 azalış gösterdi.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise mensucatta yüzde 4,21, inşaat malzemelerinde yüzde 2,01, madenlerde yüzde 1,34, gıdada yüzde 1,17, yakacak ve enerjide yüzde 0,91, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,87 arttı, kimyevi maddelerde ise 0,25 azaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:31 Kaynak: AA

Söz, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi
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