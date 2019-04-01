Son Dakika Haberleri: İTO'ya Göre Fiyat Artışları

İTO'ya Göre Fiyat Artışları

42 dakika önce

İstanbul'da, mart ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,75, toptan fiyatlar ise yüzde 0,71 arttı.

İTO'ya Göre Fiyat Artışları, System.String[]
İstanbul'da, mart ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,75, toptan fiyatlar ise yüzde 0,71 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Mart 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 15,90 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 21,04 yükseldi.


İstanbul'da, martta perakende fiyatlarda yüzde 0,75'lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 0,71'lik artış kaydedildi.


Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 17,74, toptan fiyatlarda yüzde 23,36 yükseliş yaşandı.


Sektörel bazda değişim oranları


Perakende fiyatlar, martta bir önceki aya kıyasla, giyimde yüzde 2,84, diğer harcamalarda yüzde 1,22, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,15, gıdada yüzde 0,92, konutta yüzde 0,47, ev eşyasında yüzde 0,23 arttı.

Bu dönemde perakende fiyatlar kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 1'lik, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,21'lik azaldı.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise kimyevi maddelerde yüzde 2,37, madenler grubunda yüzde 2,18, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,53, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,44, inşaat malzemelerinde yüzde 0,93, mensucatta yüzde 0,11 artarken, gıda maddelerinde yüzde 0,05 azalış kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:34 Kaynak: AA

Söz, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi
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