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İTO'ya göre fiyat artışları

7 saat önce

İstanbul'da, ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,78 ve toptan fiyatlar yüzde 1,50 arttı.

İTO'ya göre fiyat artışları, System.String[]

İstanbul'da, ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,78 ve toptan fiyatlar yüzde 1,50 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ekim 2019 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 16,75 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 18,52 arttı.

İstanbul'da, ekimde bir önceki aya göre perakende fiyatlarda yüzde 1,78'lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,50'lik artış kaydedildi.


Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise söz konusu artış perakende fiyatlarda yüzde 11,28, toptan fiyatlarda yüzde 6,77 düzeyinde gerçekleşti.

Sektörel bazda değişim oranları


Perakende fiyatlar, ekimde bir önceki aya göre giyimde yüzde 10,5, diğer harcamalarda yüzde 3,67, konutta yüzde 2,01, gıdada yüzde 1,39, ev eşyasında yüzde 0,81, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,09, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,07 artarken, kültür, eğitim ve eğlencede ise yüzde 2,93 azaldı.

Aynı dönemde toptan fiyatlar ise kimyevi maddelerde yüzde 7,58, mensucatta yüzde 3,23, işlenmemiş maddelerde yüzde 2,61, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,90, madenlerde yüzde 1,40, inşaat malzemelerinde yüzde 0,37 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyatların gıda maddelerinde ise yüzde 0,08 azaldığı görüldü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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