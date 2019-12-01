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İTO'ya göre fiyat artışları

6 saat önce

İstanbul'da, kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,45 ve toptan fiyatlar yüzde 0,21 arttı.

İTO'ya göre fiyat artışları, System.String[]

İstanbul'da, kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,45 ve toptan fiyatlar yüzde 0,21 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Kasım 2019 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 16,17 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 16,98 arttı.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise söz konusu artış perakende fiyatlarda yüzde 12,05, toptan fiyatlarda yüzde 6,81 düzeyinde gerçekleşti.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, kasımda bir önceki aya göre gıdada yüzde 1,14, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,69, konutta yüzde 0,59, ev eşyasında yüzde 0,43 artarken, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,03, giyimde yüzde 2,02, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,15 azaldı. Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise gıda maddelerinde yüzde 1,37, inşaat malzemelerinde yüzde 1,21, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,15 artış kaydetti. Kimyevi maddelerde yüzde 8,19, madenlerde yüzde 0,28, yakacak ve enerji maddelerinde ise yüzde 0,24 azalış görüldü. Mensucat grubunda ise fiyat hareketi olmadı.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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