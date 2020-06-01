İTO'ya göre fiyat artışları - Son Dakika

İTO'ya göre fiyat artışları

İstanbul'da, mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,16 ve toptan fiyatlar yüzde 0,97 arttı.

İTO'ya göre fiyat artışları, System.String[]

İstanbul'da, mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,16 ve toptan fiyatlar yüzde 0,97 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mayıs 2020 fiyat indekslerini açıkladı.

Buna göre, mayısta İstanbul'da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 2,16, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,97 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 11,79, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 6,83 olarak gerçekleşti.

Sektörel bazda değişim oranları

Mayıs 2020'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ulaştırma harcamalarında yüzde 9,39, giyim harcamalarında yüzde 7,77, diğer harcamalar grubunda yüzde 3,61, konut harcamalarında yüzde 2,70, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,99, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,85, gıda harcamalarında yüzde 0,81 ve kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,17 artış yaşandı.

Mayısta toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre, kimyevi maddeler grubunda yüzde 21,06, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,61 ve mensucat grubunda yüzde 0,45 artış, madenler grubunda yüzde 1,00, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,75, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,72 ve gıda maddeleri grubunda yüzde 0,48 azalış kaydedildi.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 01:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTO'ya göre fiyat artışları - Son Dakika Ekonomi

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