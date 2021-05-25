ITSO Başkanı Tutar: "Isparta 32 Spor bir yıl boyunca verdiği emeklerin karşılığını aldı"

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, Isparta 32 Spor'un Bursa Yıldırımspor'u yenerek 2. Lig'e yükselmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı.

Tutar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Şehrimizin gururu Isparta 32 Spor'un 2. Lige yükselmesi bizleri son derece mutlu etti. Isparta 32 Spor bir yıl boyunca kar kış demeden verdiği emeklerin karşılığını aldı. Elde ettiği başarısından dolayı başta Kulüp Başkanı Atakan Yazgan olmak üzere, kulüp yöneticilerini, teknik heyetini ve futbolcularını kutluyoruz. Isparta'mıza şampiyonluk hayırlı olsun. Takımımıza 2. Lig'de de başarılar dileriz." - ISPARTA