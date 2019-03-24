İtso'dan Arabuluculuk Semineri

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 2018 yılında meslek vasfı kazanan Arabuluculuğun iş hayatı tarafından daha iyi tanınabilmesi ve uygulanırlığının artırılabilmesi amacıyla "Ticaret ve İş Hukukunda Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk" semineri düzenledi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 2018 yılında meslek vasfı kazanan Arabuluculuğun iş hayatı tarafından daha iyi tanınabilmesi ve uygulanırlığının artırılabilmesi amacıyla "Ticaret ve İş Hukukunda Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk" semineri düzenledi.



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Bursa Barosu İnegöl Temsilcisi Av. Varol Sarılar'ın moderatörlüğünü yaptığı programda konuşan Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Hakim Ömer Gülmüş ve Arabulucu Av. Dr. Gülgün Ildır, arabuluculuk konusu ile ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundular. İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda katılımcı, programı büyük bir ilgi ile takip ettiler.



İş dünyasını yakından ilgilendiren bir konu



Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Odamız, üyelerimizin mevzuat, yenilikler ve benzeri konularda bilgi sahibi olması, üyelerimizin kurumsallaşması, markalaşması için birçok konuda eğitimler ve seminerler düzenlemektedir. Arabuluculuk, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Ülkemizde de ticari ilişkilerde, işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu hale gelmiştir. Bu hususlar ticari şirketlerimiz ve iş dünyasını yakından ilgilenmektedir. Bu nedenle Bursa Barosu İnegöl Temsilcimiz Varol Sarılar'ın girişimi ile arabuluculuğun hukuki mahiyeti ve uygulama alanı, yararları ve benzerleri konularında üyelerimizi bilgilendirme amacıyla bu semineri düzenlemiş bulunmaktayız. Bizleri kırmayarak davetimize icabet eden Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanımız Ömer Gülmüş Beye, Arabulucu Avukatı Dr. Gülgün Ildır hanımefendiye Odam adına teşekkür ediyorum. Seminerimizin faydalı geçmesini temenni ediyorum" dedi.



Süreci doğru takip etmeliyiz



Arabuluculuğun gerekliliğiyle ilgili bilgiler vererek konuşmasına başlayan Arabulucu Av. Dr. Gülgün Ildır, "Yaşanan uyuşmazlıklarda tarafların yeterince benimsediği, katıldığı bir çözüm yolu bulunmalıydı. Yargı güvenilen ve gereğinde adaleti sağlayan bir araç olmalıdır. Bu noktada arabuluculuk her derdin dermanı değildir. Bazen ihtarı gönderdikten sonra, bazen bilirkişi raporunu aldıktan sonra, bazen de davayı açtıktan sonra etkilidir. Süreci doğru takip etmeli ve doğru yönlendirmelerde bulunmalıyız. Arabuluculuğu, müvekkillerimizi en doğru zamanda yönlendirerek kullanmalıyız. İş dünyası bu değişime kapalı olamaz. İş dünyasında birçok zaman uyuşmazlıklar yaşanır. Bunlar çoğunlukla arabuluculuğa elverişli durumlar olurlar. Bu tarz konular İnegöl'de de çokça meydana geliyor."



İyi bir arabulucu bir sihirbazdır



"Taraflar bir araya gelerek ortadaki menfaatleri göremezlerse anlaşmazlıklar yıllarca sürebilir. Arabuluculuk bizim uyuşmazlıklara bakış açımızı değiştirdi. Adalete erişmenin tek yolu yargı değildir. Arabuluculuğu, devlet tarafından yapılandırılmış, belirli bir usule tabi, belli bir süreç içerisinde cereyan etmesi gereken ama usulünün taraflarca belirlendiği, arabulucuların da belirli teknikler uygulamak suretiyle yürüttükleri bir süreçtir. İyi bir arabulucu bir sihirbazdır. Yaşanan bir ilişkide çatışma 1. adımı atandan doğmaz, çatışma vardığı yerde oluşur. Size açıklanmış bilgiyi çatışma haline de döndürebilirsiniz, barışçıl bir şekilde de yürütebilirsiniz. Bu sizin bakış açınızla ilgilidir. Ama iki taraf da çatışma haline girmişse 3. bir kişi, tarafları çatışmadan arındırarak uzlaşmaya yönlendirebilir. Tarafları bir araya getirip müzakere süreci oluşturarak akılcı olan çözüme ulaştırabilirler."



Uyuşmazlıkların çözümünde 1. yol arabuluculuktur



"Türkiye'de bu konuda önemli bir süreç yaşandı. 2018'de arabuluculuk bir meslek haline geldi. Buna zaman ayırırsanız arabulucu olarak hayatınızı kazanabilirsiniz. Uyuşmazlığa düşmüş tarafların barışmasına vesile olmak çok güzel bir duygu. Toplumumuz arabuluculuk ile barış adına farklı bir duruş kazanmış oldu. Toplumda değişmeyen tek şey değişimdir. İş dünyası da bu değişime duyarsız kalamaz. Dünyada uyuşmazlıkların çözümünde 1. yol arabuluculuktur" şeklinde konuştu.



Söz senet olabilir ama mahkemede geçmiyor



Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Hakim Ömer Gülmüş ise, "Bir anlaşmazlık yaşadığımda en son gideceğim yer mahkemedir. Mahkemeler davaları çözüyorlar ama uyuşmazlıkları çözemiyoruz. Elimizdeki argümanlar ve kanunun bize verdikleri çok sınırlı. Bu bir sistem sorunudur. Bu ülkede bazı sebeplerle adalet tahakkuk etmiyorsa, zamanında adalet gerçekleşmiyorsa bu hepimizin ortak sorunu ve ortak sorumluluğudur. Biz bir teşkilat olarak bu sorumluluğu üstümüze alıyoruz ama bu iş bizimle bitmiyor. Niye mahkemeler uzun sürüyor? Çünkü mahkemeye gelmeden önceki uyuşmazlıkların durumu itibariyle mahkemeye gelen bilgiler çoğunlukla yetersiz oluyor. Söz senet olabilir ama mahkemede geçmiyor. Vadeli alışverişler yapılıyor, açık hesap ticaret yapılıyor sonra ödenmediğinde uyuşmazlıklar yaşanıyor. Uyuşmazlığı mahkemeye götürdüğünüzde ne belge var ne fatura İspatlayamadığınız konularda davayı kazanma şansınız yoktur. Bu bir altyapı, eğitim ve sistem sorunudur. Bu noktada arabuluculuk büyük bir kazanımdır. Uyuşmazlıklar arasında sağlanacak anlaşmalar yargının yükünün azalmasına da büyük katkı sağlar. Haklı olmak sonuç almak anlamına gelmiyor. Arabuluculuk sonuç almaktır" diye konuştu.



Arabuluculukla helalleşmeyi sağlıyoruz



Son olarak konuşan İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, "İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası yaklaşık 130 yıllık bir kuruluştur. İnegöl, Türkiye'nin 20. büyük ekonomisidir. İnegöl, Türkiye ekonomisinde ilçe vasfı esasını aşan, çok büyük bir öneme haizdir. Özellikle şirketlere baktığımızda kurumsallaşmalar görüyoruz. Arabuluculuk gibi önemli konularda seminerler düzenleniyor ve bu eğitimlerin tüm işyerlerine ulaşmasını temenni ediyoruz. Hem mevzuat, hem uygulayıcı hem de sistemin kendisinden kaynaklanan bazı sorunlarımız var. Bunu çözebileceğimiz uygulamalardan bir tanesi de arabuluculuktur. 2018 yılında iş uyuşmazlıklarında arabulucuya 700 tane başvuru olmuş, bunun 300 tanesi anlaşmayla sonuçlanıyor. Bu kültürün oluşmasıyla bu oranın daha da yukarıya çıkacağını düşünüyoruz. 300 uyuşmazlığın anlaşmayla tamamlanmasıyla helalleşmeyi sağlıyoruz. Arabuluculuğun daha çok dikkate alınarak önemsenmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından program soru-cevap bölümü ile sona erdi. Programın sonunda İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, katkılarından dolayı konuşmacılara plaket takdiminde bulundu. - BURSA

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