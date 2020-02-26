İTSO'dan Avrasya Fuarına ücretsiz gezi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İTSO'dan Avrasya Fuarına ücretsiz gezi - Son Dakika Ekonomi

İTSO'dan Avrasya Fuarına ücretsiz gezi

6 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 5 Mart'ta Avrasya Kapı, Pencere ve Cam Fuarı'na ücretsiz ziyaret turu düzenleyeceklerini belirterek, ilgili sektör temsilcilerini geziye katılmaya davet etti.

İTSO'dan Avrasya Fuarına ücretsiz gezi, System.String[]

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 5 Mart'ta Avrasya Kapı, Pencere ve Cam Fuarı'na ücretsiz ziyaret turu düzenleyeceklerini belirterek, ilgili sektör temsilcilerini geziye katılmaya davet etti.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, 4-7 Mart tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Avrasya Kapı, Pencere ve Cam Fuarına ücretsiz ziyaret turu düzenliyor. 5 Mart tarihinde gerçekleştirilecek gezi için son başvuru tarihi 28 Şubat Cuma günü olarak belirlendi. Oda üyelerinin sektörlerindeki yenilikleri yerinde görerek kendilerini geliştirebilmeleri açısından fuar ziyaretlerine büyük önem verdiklerini belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda gerek eğitim-seminer gerekse fuar ziyareti organizasyonlarımızı sürdürüyoruz. 4-7 Mart tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde görücüye çıkacak olan Avrasya Kapı, Pencere ve Cam Fuarı ile alakalı 5 Mart tarihinde üyelerimize yönelik ücretsiz fuar gezisi düzenliyoruz. Sektör temsilcilerimizin, sektörlerinde yaşanan gelişim ve değişime ayak uydurarak avantajlı konuma gelmeleri kendileri açısından olduğu kadar ilçemiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu noktada bizler de sektörlerimizin gelişimi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Ziyaretimize iştirak etmek isteyen üyelerimizin 0224 714 82 60 numaralı telefondan kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlgili sektör temsilcilerimizi 5 Mart'ta ücretsiz olarak düzenlenecek olan Avrasya Kapı, Pencere ve Cam Fuarı Ziyaret turumuza davet ediyoruz" dedi. - BURSA

Avrasya, İnegöl, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
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