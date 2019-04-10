Son Dakika Haberleri: İtso'dan Dış Ticaret Semineri

İtso'dan Dış Ticaret Semineri

1 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda üyelerine yönelik olarak dış ticaret bilgilendirme semineri düzenliyor.

İtso'dan Dış Ticaret Semineri, System.String[]
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda üyelerine yönelik olarak dış ticaret bilgilendirme semineri düzenliyor.

Üyelerine yönelik eğitim ve bilgilendirme seminerlerini sürdüren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası,Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda dış ticaret bilgilendirme semineri düzenliyor. 17 Nisan Çarşamba günü saat 09.00'da İTSO Konferans Salonu'nda düzenlenecek seminere konuşmacı olarak katılacak olan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret UzmanıBülent Ferik, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Koray Berksoy ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Betül Süren, 'İhracat Mevzuatı ve Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri', 'İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları', 'İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları' gibi konularda önemli bilgilendirmelerde bulunacaklar.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Üyelerimize yönelik düzenlediğimiz eğitim ve bilgilendirme seminerlerimizi sürdürüyoruz. 17 Nisan Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak ve 14.30'a kadar devam edecek olan dış ticaret bilgilendirme seminerimize konuşmacı olarak katılım gösterecek olan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yetkililerimiz, dış ticaret alanında çeşitli konu başlıkları altında önemli bilgilendirmelerde bulunacaklar. Bu seminerimizin dış ticaret yapan firmalarımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Uzmanlarımızın bilgilerinden faydalanmak isteyen tüm üyelerimizi seminerimize davet ediyoruz" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:29 Kaynak: İHA
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İnegöl, Ekonomi
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