İTSO'dan eğitime önemli destek - Son Dakika

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mobilya TEMATİK Lisesi) ile işbirliği protokolü imzaladı.



İTSO binasında düzenlenen protokole Kaymakam Şükrü Görücü, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İMOS Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Topal, Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şenol Yoğurtçu katılım gösterdi.



Tören esnasında bir konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz (Mobilya Tematik Lisesi) kurulduğu günden itibaren başta Ticaret ve Sanayi Odamız, Mobilyacılar Odamız ve İMOS Derneğimiz çok ciddi destekler verdiler, vermeye de devam ediyorlar. Bugün de kaymakamımızın himayelerinde odamız, Mobilyacılar Odası ve İMOS ile birlikte bir protokol imzalıyoruz. Bu protokolümüz, okulumuzun yeni teknolojilere adaptasyonunu sağlamak için makine ve ekipman parkurunun yenilenmesini amaçlamaktadır. Okulumuzun ilk kurulduğunda kurumlarımız tarafından makine ve ekipman ihtiyacı karşılanmıştı. Fakat zaman geçiyor, süreç yenileniyor. Teknolojilerin yenilenmesi açısından gerek Odamız, gerek Mobilyacılar Odası gerekse İMOS Derneğimiz üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerdir. Okulumuz öğretmenlerinin ve öğrencilerimizin yurtiçi ve yurtdışı fuar ve teknik gezi programlarına katılımlarını sağlamak için de desteklerimizi sürdüreceğiz. Dünyanın birçok ülkesinde mobilya sektörüyle ilgili yapılan fuarlar ve çalışmalarla ilgili hocalarımızın ve öğrencilerimizin bu programlara katılmalarını sağlayacağız. Okulumuzda yapılan AR-GE çalışmalarına önem veriyoruz. AR-GE ve tasarım projelerini destekliyor, çoğalmasını talep ediyoruz. Müdürlerimiz ve hocalarımız özellikle ahşap oyuncak konusunda ciddi mesafe kat ettiler. Okulumuz bu sektörle ilgili Türkiye'de marka olma yolunda hızla ilerliyor. Öğrencilerin ürün ve tasarımlarının fuar ve benzeri etkinliklerle yurtiçinde tanıtılması yönünde de çalışmalar yapılıyor. Okulumuzda üretilen ürünlerin gerek yurtiçi gerekse yurtdışında tanıtılması noktasında da üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getireceğiz. Okulumuz açıldığından beri İMOS Derneğimiz kontrolünde ciddi şekilde burs desteği veriliyordu, bundan sonraki süreçte de burs desteği, staj ve istihdama öncelik sağlanmasına devam edeceğiz. Burslarımızın, öğrencilerimizin okulumuzu tercih etmelerine katkı sağlayacaktır. Bizler İTSO olarak, Mobilyacılar Odası olarak, İMOS olarak 5 yıl süreyle TEMATİK Lisemize saydığımız başlıklarla birlikte gerekli her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz. Mobilya sektörü açısından çok önemli ve Türkiye'de ilk kurulan bir liseye sahibiz. Mobilya şehri olan İnegöl'de öğrencilerimizin ve velilerimizin de bu sektöre katkı sağlaması, destek vermesi gerekiyor. İnşallah öğrencilerimiz ve velilerimiz de bu kuruma yönelirler ve sahip çıkarlar, kurumumuz da ihtiyacımız olan kalifiye eleman istihdamını en iyi şekilde karşılamış olur" dedi. - BURSA