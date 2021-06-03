İTSO'dan Erdoğan'a destek

Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi ve kira stopaj oranlarındaki indirimler 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Katma Değer Vergisi (KDV) ve kira stopaj oranlarındaki indirim uygulamasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Pandemi kapsamında girdiğimiz Yeni Normalleşme Sürecinde tacir, sanayici ve esnaflarımıza yönelik desteklerle karşılaşmaktayız. Bu noktada alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, 31 Mayıs 2021'e kadar uygulanması öngörülen yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema-tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım-onarım faaliyetleri için yapılan KDV oran indirimleri, Temmuz sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre kira stopaj kesinti oranı yüzde 20 yerine 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yüzde 10 olarak uygulanmaya devam edecek. İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, kuaförlük hizmetlerinde gibi işlerde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak devam edecek. Uygulanan bu indirimlerin diğer sektörlerimize de yansıtılmasını temenni ediyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kararların alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA