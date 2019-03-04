İTSO’dan kadınlara özel seminer
1 saat önce
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kadın Girişimcilere yönelik olarak 'Sosyal Girişimcilik ve Fark Yaratan Kadınlar' konulu bir seminer düzenliyor.
İnegöl
Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
münasebetiyle Kadın Girişimcilere yönelik olarak 'Sosyal Girişimcilik ve Fark Yaratan Kadınlar' konulu bir seminer düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:05
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