Son Dakika Haberleri: İTSO’dan kadınlara özel seminer

İTSO’dan kadınlara özel seminer

1 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kadın Girişimcilere yönelik olarak 'Sosyal Girişimcilik ve Fark Yaratan Kadınlar' konulu bir seminer düzenliyor.

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İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kadın Girişimcilere yönelik olarak 'Sosyal Girişimcilik ve Fark Yaratan Kadınlar' konulu bir seminer düzenliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:05 

İnegöl, Ekonomi
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