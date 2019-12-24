İTSO'dan KVKK seminerine dâvet - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İTSO'dan KVKK seminerine dâvet - Son Dakika Ekonomi

İTSO'dan KVKK seminerine dâvet

6 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 26 Aralık Perşembe günü düzenlenecek olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu seminerine bütün üyeleri davet etti.

İTSO'dan KVKK seminerine dâvet, System.String[]

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 26 Aralık Perşembe günü düzenlenecek olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu seminerine bütün üyeleri davet etti.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 1 Ocak 2020'den itibaren mecburi hale gelecek olan Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkin 26 Aralık Perşembe günü 14.00-17.00 saatleri arasında İTSO Konferans Salonu'nda "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu semineri" düzenliyor. 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yapılan düzenlemeler neticesinde KVKK'nın son tarihi 31.12.2019 olarak belirlenmişti. İTSO Başkanı Uğurdağ, düzenlenecek olan KVKK seminerine yoğun katılım beklediklerini belirterek, "İş dünyası KVKK'ya hazır olmalı" dedi.


Seminer ile ilgili bilgiler veren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında son tarih 31 Aralık 2019 olarak belirlenmişti. Mecburi hale gelecek olan bu kanunu iş dünyası olarak çok önemsiyoruz. Gerek ülkemizde gerekse ilçemizde iş dünyası tarafından kanunun önem ve içeriğinin tam olarak bilinmediği düşüncesindeyiz. Üyelerimizin KVKK hakkında daha iyi bilgi sahibi olmaları amacıyla Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Melih Engin'in anlatımıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu semineri düzenliyoruz. Oda olarak kanun ile çizilen sınırlara dikkat ediyor ve üyelerimizin konu hakkında bilgiye ulaşması için çalışıyoruz. İş dünyasını yakından ilgilendiren ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek olan bu kanun ile ilgili 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00 ile 17.00 arasında İTSO Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan seminerimize tüm üyelerimizi davet ediyoruz" dedi. - BURSA

Aralık, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Torunu için yaptığı minik koltuk rağbet görünce bu işi ticarete döktü
YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık Işın Karaca, boşandıktan 1,5 ay sonra kendisinden 19 yaş küçük biriyle aşk yaşamaya başladı 60 liralık kuponla altılı ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı

Son Dakika Haberleri
20:40 Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi
20:32 KTO Başkanı Ömer Gülsoy: "2020 her haliyle 2019'dan daha iyi olacak" - Son Dakika Ekonomi
19:44 Başkan Çınar: "Şubeler arasında ticaretin arttırılması için çalışıyoruz" - Son Dakika Ekonomi
19:27 İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın "Asgari ücrette jestimizi yaparız" sözleri soruldu - Son Dakika Ekonomi
18:54 İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 21:25:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İTSO'dan KVKK seminerine dâvet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]