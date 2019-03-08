Son Dakika Haberleri: İTSO’dan Milano Fuarı’na gezi

İTSO’dan Milano Fuarı’na gezi

53 dakika önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, ilkini 2014 yılında gerçekleştirdiği "I Saloni Milano 2019" Mobilya Fuarı gezisinin 4'üncüsünü hayata geçiriyor.

İTSO’dan Milano Fuarı’na gezi, System.String[]
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, ilkini 2014 yılında gerçekleştirdiği "I Saloni Milano 2019" Mobilya Fuarı gezisinin 4'üncüsünü hayata geçiriyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:20 

Mobilya Fuarı, İnegöl, Milano, Ekonomi
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