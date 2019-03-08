İTSO’dan Milano Fuarı’na gezi
53 dakika önce
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, ilkini 2014 yılında gerçekleştirdiği "I Saloni Milano 2019" Mobilya Fuarı gezisinin 4'üncüsünü hayata geçiriyor.
İnegöl
Ticaret ve Sanayi Odası, ilkini 2014 yılında gerçekleştirdiği "I Saloni Milano
2019" Mobilya Fuarı
gezisinin 4'üncüsünü hayata geçiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:20
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