ITSO'dan öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

ITSO'dan öğrencilere tablet desteği

01.02.2021 17:23

- ITSO'dan öğrencilere tablet desteği 135 tablet Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile temin edilen toplam 135 tablet İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- ITSO'dan öğrencilere tablet desteği

135 tablet Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi

ISPARTA - Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile temin edilen toplam 135 tablet İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 81 ilde ihtiyaç sahibi öğrencilere klavyeli tablet dağıtıyor. Bu kapsamda TOBB tarafından Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'na 55 tablet gönderildi. ITSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri de kendi imkanlarıyla 80 adet tablet aldı. ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz'ı ziyaret ederek, toplam 135 tableti ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmaları için teslim etti.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 135 tablet bağışladıklarını belirterek, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğinde yapılan destekleme programlarından bir tanesi de ihtiyaç sahibi olan öğrencilere tablet bağışlanmasıydı. Odalar ve Borsalar Birliği 55 adet tablet gönderdi. Biz de meclis üyelerimizle birlikte 80 adet tablet satın aldık. Toplam 135 tableti milli eğitim müdürlüğümüze teslim ettik. Tabletler başta kırsal kesimdeki öğrenciler olmak üzere öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla dağıtılacak. Bize destek olan yönetim kurulu ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca tabletlerin dağıtılması konusunda aracı olan milli eğitim müdürlüğümüze de teşekkürlerimi bildiriyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz da tablet desteği için Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ve meclis üyelerine teşekkür etti.

ITSO'dan öğrencilere tablet desteği
ITSO'dan öğrencilere tablet desteği
ITSO'dan öğrencilere tablet desteği
ITSO'dan öğrencilere tablet desteği

Milli Eğitim Müdürlüğü, Isparta, Türkiye, Tablet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ITSO'dan öğrencilere tablet desteği - Son Dakika


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