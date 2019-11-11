İTSO'dan seramik atölyesi

İnegöl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), seramik boyama atölyesi düzenledi.



Satürn Seramik'te düzenlenen atölyede konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da kadınlarımızın gücü ve etkisi yadsınamaz bir durumdadır. Kadınların elinin değdiği yerde düzen, bereket ve güven vardır. Kadınlarımızın iş hayatının içerisinde olmalarını son derece önemsiyor ve destekliyoruz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman kadın girişimcilerimizin yanında olduk ve bu yönde teşvik edici çalışmalarda bulunduk. Bugün de İnegöl Kadın Girişimciler Kurulumuz tarafından gerçekleştirilen bir atölyeyi ziyaret ediyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Muhsin Koçarslan, BTSO KGK Başkanı Sevgi Saygın ve ilçelerimizin KGK temsilcilerinin de iştirakiyle gerçekleştirilen bu programın kadın girişimcilerimizin sayısının artırılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. Programın gerçekleştirilmesinde emeği olan İnegöl KGK Başkanlarımız Müfide Karaduman ve Enerjin Baloğlu'na, KGK üyelerimize ve programa ev sahipliği yapan Satürn Seramik'e teşekkür ederiz" dedi.



Başkan Yavuz Uğurdağ ziyaret esnasında, kadın ve çocukların gerçekleştirdiği seramik boyama sanatını inceledi. - BURSA