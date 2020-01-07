İTSO'dan üyelerine hukukî danışmanlık hizmeti

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerinin karşılaşabileceği hukuki anlaşmazlıkların çözümü için Hukuk Müşavirliği birimini açtı.



Üyelerine yönelik hizmet yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İTSO'nun, odaya halihazırda üye olan ve yeni üye olacak işletmelerin ihtiyaç duyabileceği hukuki işlerde destek olmak maksadıyla Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku Uzmanı Av. Ali Cengiz Gültekin ile anlaşma yapıldı. Gültekin, İTSO Hukuk Müşavirliği görevine getirildi.



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İTSO olarak gerek kendi çalışmalarımızın gerekse odamız üyelerinin çalışmalarının güvenli ve başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. 130. yılımızda daha da kurumsal bir yapıya bürünmek için her gün kendimizi geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Bu noktada odamızca yürüttüğümüz çalışmalarda karşılaşabileceğimiz hukuki ihtilafların çözümü noktasında Hukuk Müşavirliği birimimizi açmış bulunuyoruz. Yaptığımız görüşmeler neticesinde Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku Uzmanı Av. Ali Cengiz Gültekin ile anlaşmış bulunuyoruz. Kendisi hem odamızın hem de oda üyelerimizin ticari hayatta karşılaşabilecekleri hukuki meselelerde danışmanlık hizmeti verecektir. Başlattığımız hizmetin hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" dedi.



Pazartesi ve salı günleri tam gün, geri kalan günlerde ise randevu ile oda içerisinde kurulan Hukuk Müşavirliği biriminde hizmet verecek olan Av. Ali Cengiz Gültekin, İTSO üyelerine "şirketler hukuku danışmanlığı", "şirket kuruluşu", "icra ve iflas hukuku", "alacak tahsili", "tanıma ve tenfiz", "fikri ve sınai mülkiyet hukuku", "rekabet hukuku", "marka ve patent tescili ve hukuku", "bilişim hukuku", "sözleşmeler hukuku", "uluslararası ticaret hukuku", "iş hukuku" alanlarında danışmanlık hizmeti verecek. - BURSA