İTSO'dan üyelerine özel protokol

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), özel okulla imzaladığı protokolle üyelerine yüzde 25 indirim imkanı sağladı.



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Özel İnegöl Uygar Akşam Lisesi ile indirim protokolü imzaladı. Protokol kapsamında Oda üyesi firmalara, Özel İnegöl Uygar Akşam Lisesi hizmetlerinden yüzde 25 indirimli sağlanma imkanı sağlandı.



Protokol öncesi bir konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Eğitim ve öğretim, hayatın her döneminde olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Biz de oda olarak eğitimin önemini biliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de, bu hususta şehrimize kazandırılan bir yeniliğin Odamız üyeleri tarafından daha avantajlı şekilde kullanılabilmesi adına bir protokol imzalıyoruz. İnegöl'de ihtiyaç duyulan hizmetlerden bir tanesi olarak bulunmakta olan Akşam Lisesi eğitim programı, Özel İnegöl Uygar Akşam Lisesi tarafından şehrimize kazandırılıyor. İlçemizin bu konudaki eksikliğini gidermek adına başlatılan bu hizmet kervanının faydalı olacağı kanaatindeyim. İmzaladığımız protokol çerçevesinde odamız üyeleri, kayıtlarda %25 indirim imkanına sahip olacaklar. Hizmetin İnegöl'e kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BURSA