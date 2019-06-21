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İTSO'dan Üyelerine Yapı Fuarı Gezisi

1 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üyelerini 18-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 42. İstanbul Yapı Fuarı'na götürdü.

İTSO'dan Üyelerine Yapı Fuarı Gezisi, System.String[]

Üyelerin sektörel yenilikleri yerinde takip edebilmeleri adına yıl içerisinde birçok ücretsiz fuar gezisi düzenleyen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, son olarak 20 Haziran Perşembe günü 42. İstanbul Yapı Fuarı'na ücretsiz gezi düzenledi. 30 kişinin katılımı ile düzenlenen gezide yeni ürünler incelendi.

YENİLİKLER YERİNDE İNCELENDİ

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Üyelerimizin kendilerini geliştirebilmeleri ve sektördeki son gelişmeleri yerinde inceleyebilmeleri adına gerçekleştirdiğimiz fuar gezilerimizin bir yenisinin daha sonuna geldik. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da İstanbul Yapı Fuarına ücretsiz gezi düzenledik. 18-22 Haziran tarihleri arasında açık kalan İstanbul Yapı Fuarı'na 30 üyemizle katılım gösterdik. Bu gezilerimizle üyelerimize faydalı olmayı amaçlamaktayız. Bu ve benzeri programları önümüzdeki tarihlerde yeniden gerçekleştireceğiz. Üyelerimizin kendilerini geliştirerek birer marka olma yolunda ilerlemeleri için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:40 Kaynak: Bültenler
İnegöl, İstanbul, Güncel
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