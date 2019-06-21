Son Dakika Haberleri: İTSO'dan üyelerine Yapı Fuarı gezisi
Son Dakika Ekonomi Haber

İTSO'dan üyelerine Yapı Fuarı gezisi

57 dakika önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üyelerini 18-22 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen 42. İstanbul Yapı Fuarı'na götürdü.

İTSO'dan üyelerine Yapı Fuarı gezisi, System.String[]
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üyelerini 18-22 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen 42. İstanbul Yapı Fuarı'na götürdü.

Üyelerin sektörel yenilikleri yerinde takip edebilmeleri maksadıyla yıl içerisinde birçok ücretsiz fuar gezisi düzenleyen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, son olarak 20 Haziran Perşembe günü 42. İstanbul Yapı Fuarı'na ücretsiz gezi düzenledi. 30 kişinin katılımı ile düzenlenen gezide yeni ürünler incelendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Üyelerimizin kendilerini geliştirebilmeleri ve sektördeki son gelişmeleri yerinde inceleyebilmeleri adına gerçekleştirdiğimiz fuar gezilerimizin bir yenisinin daha sonuna geldik. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da İstanbul Yapı Fuarına ücretsiz gezi düzenledik. 18-22 Haziran tarihleri arasında açık kalan İstanbul Yapı Fuarı'na 30 üyemizle iştirak ettik. Bu gezilerimizle üyelerimize faydalı olmayı arzu ediyoruz. Bu ve benzeri programları önümüzdeki tarihlerde yeniden gerçekleştireceğiz. Üyelerimizin kendilerini geliştirerek birer marka olma yolunda ilerlemeleri için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:07 Kaynak: İHA
İnegöl, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, ev ev dolaşarak "sandığa gidin" çağrısında bulundu THY'den 23 Haziran açıklaması: İptal haberleri doğru değil İstanbul seçmeni tatilden dönmeye başladı Ekrem İmamoğlu'ndan seçime 2 gün kala Başakşehir açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:04:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İTSO'dan üyelerine Yapı Fuarı gezisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]