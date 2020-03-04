İTSO'dan WİN EURASİA 2020 gezisi - Son Dakika
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İTSO'dan WİN EURASİA 2020 gezisi

7 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine yönelik WİN EURASİA 2020 Fuarına ücretsiz gezi düzenliyor.

İTSO'dan WİN EURASİA 2020 gezisi, System.String[]

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine yönelik WİN EURASİA 2020 Fuarına ücretsiz gezi düzenliyor.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), son olarak 12-15 Mart tarihleri arasında kapılarını açacak olan WİN EURASİA 2020 Fuarına ücretsiz fuar gezisi tertip ediyor. 6 ticari fuarın bir araya gelerek oluşturduğu WİN EURASİA Fuarı'nda İnegöllü üreticilerin sektörün yenilikleri hakkında önemli kazançlar sağlayabileceğini belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Üyelerimizin firmalarını geliştirmeleri ve çağa ayak uydurabilmeleri hususunda geçmişte olduğu gibi fuar ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Son olarak WİN EURASİA 2020 Fuarı ile ilgili ücretsiz fuar ziyareti gerçekleştireceğiz. Üyelerimiz, 6 ticari fuarın bir araya geldiği bu fuarda sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi yerinde inceleyebilecekler. 14 Mart Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz fuar ziyaretimizin kayıtları için son başvuru tarihi 10 Mart Salı günüdür. Fuar ziyaretine katılmak isteyen üyelerimizin 0224 714 8260 numaralı telefondan odamız ile irtibata geçerek son başvuru tarihine kadar kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir" dedi. - BURSA

İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:29 Kaynak: İHA
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