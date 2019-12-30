İTSO'dan yabancı dil protokolü - Son Dakika

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, English İnn Yabancı Dil Okulu ile üyelerine yönelik yüzde 15 indirim imkanı sağlayacak olan protokolü imzaladı.



Protokol öncesi bir konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Odamız üyesi olan English İnn Yabancı Dil Okulumuz ile birlikte üyelerimizin faydasına olacağına inandığımız bir protokol imzalamak için bir araya geldik. Protokol kapsamında üyelerimiz, yabancı dil okulumuz hizmetlerinden yüzde 15'lik bir indirimle faydalanacaklar. İhracat odaklı bir şehir olan İnegöl'de yabancı dil gelişiminin önemini biliyor ve üyelerimizin bu noktada kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Kurumumuz da bu konuda şehrimize öncülük eden kuruluşlardan bir tanesidir. Kaliteli eğitim kadrosu ile hizmetlerini sürdürüyorlar. Başarılı çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini temenni ediyoruz. Protokolümüzün her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Toplantıda konuşan Yabancı Dil Okulu Müdiresi Beyda Semerci ise, "Dünyanızın sınırları dilinizin sınırları kadardır" sloganıyla çıktığımız bu yolda, kaliteli eğitim kadromuzla belirlediğimiz hedefler çerçevesinde 2018 yılında kurulan Yabancı Dil Okulumuz, şuana kadar başarılı bir grafik çizerek eğitim ve öğretim çalışmalarını sürdürmektedir. Kursiyerlerimizin aldıkları eğitimleri ile kendilerini geliştirerek gerek sosyal hayatlarında gerekse kariyerlerinde fark oluşturmaları, başarılarını hayatlarında yansıtabilmeleri bizim en büyük önceliğimizdir. Bu kapsamda hem Türk hem yabancı öğretmenlerimizle verdiğimiz okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin genel İngilizce eğitimimiz, dil bölümü öğrencilerine akademik eğitimimiz YDS, TOEFL, IELTS gibi sınavlara hazırlık eğitimimizin yanında kurumlara verdiğimiz mihmandarlık ve tercümanlık hizmetlerimize ilaveten yeni yapmış olduğumuz anlaşmalarla dil eğitimini tamamlayan kursiyerlerimize artık Avrupa Dil Portfolyosu'yla uluslararası geçerli dil sertifikası vererek dil eğitimini kurumumuzda alan kursiyerlerimize eğitimlerini pekiştirmek amaçlı İngiltere Brighton'da anlaşmalı dil okulumuzda dil eğitimi almalarına imkan sağlayarak eğitim sistemimizin üzerine katarak yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA