İTSO, Ilgın heyetini ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İTSO, Ilgın heyetini ağırladı - Son Dakika Ekonomi

İTSO, Ilgın heyetini ağırladı

6 saat önce

Ilgın heyeti İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde İnegöl'ü ziyaret etti.

İTSO, Ilgın heyetini ağırladı, System.String[]

Ilgın heyeti İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde İnegöl'ü ziyaret etti.


Ilgın Kaymakamı Y. Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Yalçın Ertaşve ilçe protokolünden oluşan heyet, Ilgın'da gerçekleştirilecek olan OSB çalışmaları çerçevesinde fikir alışverişinde bulunmak için İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde İnegöl'e gelerek ziyaretlerde bulundu. Heyetin ilk durağı İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Ilgın heyetini ağırlayan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İnegöl'de uzun yıllar Vergi Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten ve ardından Ilgın Belediye Başkanı seçilen Yalçın Ertaş Başkanımız ile ilçe protokolünü şehrimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Başkanımız öncülüğünde Ilgın'da Organize Sanayi Bölgesi teşekkül edildi. Bizler de İnegöl olarak bu noktada kendilerine tecrübelerimizi aktaracağız. İnegöl çok önemli bir sanayi şehridir ve 3 Organize Sanayi Bölgesiyle birlikte ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. Bizler İnegöl olarak Ilgın'a destek ve katkı vermeye hazırız. Ziyaretlerinden dolayı heyetimize teşekkür ederiz" dedi.


Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ise, "8 yıl İnegöl'de Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yaptım. Görev yaptığım sürede çok şey kazandığımı düşünüyorum. 55 bin nüfusa sahip Ilgın ilçemizde Organize Sanayi Bölgemizi oluşturduk. Seçim sürecinde 1 tane OSB hedefliyorduk. Şu anda 3. Organize Sanayi Bölgesini tesis etmekle ilgili alt yapı çalışmalarımız başladı. Nasıl daha iyi bir yapı oluşturabiliriz. Bunun için İnegöl'e geldik" dedi. - BURSA

İnegöl, Ilgın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Turhan açıkladı! Kanal İstanbul projesiyle 3 ülke ilgileniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB arasındaki İkitelli metro polemiği büyüyor Son dakika: Türkiye'nin risk primi son 20 ayın en düşük seviyesinde İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü

Son Dakika Haberleri
21:00 Bakan Turhan açıkladı! Kanal İstanbul projesiyle 3 ülke ilgileniyor - Son Dakika Ekonomi
20:52 Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi
20:28 Küresel borçlar 253 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi
20:10 BİST100 yüzde 1.34 yükseldi, dolar 5.86 lirada - Son Dakika Ekonomi
19:56 Kahramanmaraş'ta geçen yıl 4 bin 765 kişi hakem heyetine başvurdu - Son Dakika Ekonomi
19:04 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB arasındaki İkitelli metro polemiği büyüyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 21:16:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İTSO, Ilgın heyetini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]