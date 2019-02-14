İTSO Üyeleri UNICERA Fuarını Gezdi

İTSO, 130 ülkeden 85 bin alıcının katılım gösterdiği Türkiye'nin marka değeri en yüksek fuarlarından olan İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarına (UNICERA) gezi düzenledi. CNR EXPO'da düzenlenen UNICERA Fuarı gezisine katılım gösteren 45 Oda üyesi, sektöre dair yenilikleri yerinde inceleme fırsatı buldular.

YENİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLER İNCELENDİ

Fuar gezisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Üyelerimizin sektörlerindeki yeniliklere ve gelişmelere ayak uydurabilmeleri amacıyla gerçekleştirdiğimiz fuar gezilerinin bir yenisini daha hayata geçirdik. 5-9 Şubat tarihleri arasında CNR EXPO'da düzenlenen İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarına (UNICERA) 45 üyemizle birlikte bir gezi düzenledik. 1200'ün üzerinde firmanın katılım gösterdiği fuarda üyelerimiz, banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün grubunun bir arada sergilendiği fuarda sektöre yön veren markaların yeni ürün ve hizmetlerini incelediler. Yerli markaların yanı sıra dünya çapında marka olmuş yabancı firmaların da yeni teknoloji ürünleri üyelerimize anlatıldı."

FUARLARI ÖNEMSİYORUZ

"Üyelerimizin meslekleriyle ilgili konularda yapılan fuarlara katılımını önemsiyoruz. Ülkemizin kalkınması ancak üretim ve ihracatın artması ile mümkün olur. Bu nedenle yeni ürünler, yeni üretim metotları ve yeni ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olmak, en yetkili kişilerle görüşmek ancak fuar organizasyonları ile mümkün oluy