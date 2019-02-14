İTSO Üyeleri UNICERA Fuarını Gezdi
17 dakika önce
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine yönelik olarak İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) gezisi düzenledi.
İTSO, 130 ülkeden 85 bin alıcının katılım gösterdiği Türkiye'nin marka değeri en yüksek fuarlarından olan İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarına (UNICERA) gezi düzenledi. CNR EXPO'da düzenlenen UNICERA Fuarı gezisine katılım gösteren 45 Oda üyesi, sektöre dair yenilikleri yerinde inceleme fırsatı buldular.
YENİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLER İNCELENDİ
Fuar gezisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Üyelerimizin sektörlerindeki yeniliklere ve gelişmelere ayak uydurabilmeleri amacıyla gerçekleştirdiğimiz fuar gezilerinin bir yenisini daha hayata geçirdik. 5-9 Şubat tarihleri arasında CNR EXPO'da düzenlenen İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarına (UNICERA) 45 üyemizle birlikte bir gezi düzenledik. 1200'ün üzerinde firmanın katılım gösterdiği fuarda üyelerimiz, banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün grubunun bir arada sergilendiği fuarda sektöre yön veren markaların yeni ürün ve hizmetlerini incelediler. Yerli markaların yanı sıra dünya çapında marka olmuş yabancı firmaların da yeni teknoloji ürünleri üyelerimize anlatıldı."
FUARLARI ÖNEMSİYORUZ
"Üyelerimizin meslekleriyle ilgili konularda yapılan fuarlara katılımını önemsiyoruz. Ülkemizin kalkınması ancak üretim ve ihracatın artması ile mümkün olur. Bu nedenle yeni ürünler, yeni üretim metotları ve yeni ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olmak, en yetkili kişilerle görüşmek ancak fuar organizasyonları ile mümkün oluy
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:58 Kaynak: Bültenler
İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi
Vatandaşlar, Ankara ve İstanbul'un Dışında da Tanzim Satışın Başlamasını İstiyor
15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı
Pazarlama Sorumlusu Patronun Odasında Kendini Başından Vurdu