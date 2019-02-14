Son Dakika Haberleri: İTSO üyeleri UNICERA fuarını gezdi

İTSO üyeleri UNICERA fuarını gezdi

1 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine yönelik olarak İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) gezisi düzenledi.

İTSO üyeleri UNICERA fuarını gezdi, System.String[]
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine yönelik olarak İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) gezisi düzenledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:00 

İnegöl, Ekonomi
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