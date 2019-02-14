İTSO üyeleri UNICERA fuarını gezdi
1 saat önce
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine yönelik olarak İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) gezisi düzenledi.
İnegöl
Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine yönelik olarak İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) gezisi düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:00
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