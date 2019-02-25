İTSO, üyelerini fuara götürüyor
1 saat önce
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerini 6-9 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrasya Kapı Fuarı'na götürüyor.
İnegöl
Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerini 6-9 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrasya
Kapı Fuarı'na götürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:15
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