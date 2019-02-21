Son Dakika Haberleri: İTSO ve esnaf odalarından birlik mesajı

İTSO ve esnaf odalarından birlik mesajı

46 dakika önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Esnaf Odaları Başkanlarına yönelik nezaket ziyaretleri gerçekleştirdiler.

İTSO ve esnaf odalarından birlik mesajı, System.String[]
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Esnaf Odaları Başkanlarına yönelik nezaket ziyaretleri gerçekleştirdiler. İTSO yönetimi, oda başkanlarını 27 Şubat'ta ikincisi gerçekleştirilecek olan İnegöl İş Dünyası Platformu'na davet etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:40 

İnegöl, Ekonomi
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