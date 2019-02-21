İTSO ve esnaf odalarından birlik mesajı
46 dakika önce
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Esnaf Odaları Başkanlarına yönelik nezaket ziyaretleri gerçekleştirdiler.
İnegöl
Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Esnaf Odaları Başkanlarına yönelik nezaket ziyaretleri gerçekleştirdiler. İTSO yönetimi, oda başkanlarını 27 Şubat'ta ikincisi gerçekleştirilecek olan İnegöl İş Dünyası Platformu'na davet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:40
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