İttifak Holding Konyapor maçının ardından

Süper Lig'in 31'inci haftasında Gaziantep FK'nın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, çok çılgınca bir maç olduğunu söyleyerek, oyuncularını kutladı. Pandemiden sonra maç kaybetmediklerini dile getiren Sumudica, "Rakibin üstümüzde fazla baskısı vardı. Hızlı başladık ve şanslar yakaladık. İkinci yarı geri dönüş yakaladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fiziksel olarak çok iyi olduğumuzu gösterdik. Pandemiden sonra maç kaybetmeyen 3 takımdan biriyiz. Bizim için çok önemli galibiyetti. Takım olarak iyi durumdayız. Tüm Türkiye'ye güzel bin futbol izlettik. Alt sıralarda bulunan takımlar herhalde bizim kolay bir maç oynayacağımızı tahmin ettiler. Ama bu asla olmayacak. 3 maçımız daha var ve aynı şekilde devam edeceğiz. Oyuncularımız yürekten oynuyorlar" dedi.
Öne geçmelerine rağmen maçı koparamadıklarını belirten Korkmaz, sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Kendimiz ile ilgili baktığımız zaman çok pozisyona girdik. Öne geçiyoruz ama maçı koparamıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Öne geçtiğimiz zaman bunun devamı gelmesi lazım. Pozisyonlara girdiğimiz halde atamadık. Büyük bir avantajı kaybettik. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.