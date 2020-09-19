İttifak Holding Konyaspor: 0-0 - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor: 0-0

STAT: EryamanHAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Hakan YemişkenGENÇLERBİRLİĞİ: Kristoffer Nordfeld, Matias Johansson, Zargo Toure, Diego Angelo, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 75 Arda Kızıldağ), Soner Dikmen (Dk. 46 Murat Yıldırım), Piris da Motta, Daniel Candeias, Sefa Yılmaz (Dk.

İttifak Holding Konyaspor: 0-0, System.String[]

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Hakan YemişkenGENÇLERBİRLİĞİ: Kristoffer Nordfeld, Matias Johansson, Zargo Toure, Diego Angelo, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 75 Arda Kızıldağ), Soner Dikmen (Dk. 46 Murat Yıldırım), Piris da Motta, Daniel Candeias, Sefa Yılmaz (Dk. 75 Ayite), Giovanni Sio, Bogdan Stancu (Dk. 88 İlker Karakaş)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: İbrahim Sehic, Nejc Skubic, Uğur Demirok, Marin Anicic (Dk. 63 Adil Demirbağ), Guiherme Sitya, Marco Jevtovic, Amir Hadziahmetovic, Levan Shengelia (Dk. 87 Milosevic), Farouk Miya (Dk. 63 Samuel Eduok), Ömer Ali Şahiner (Dk. 77 Musa Çağıran), Sokol Cikalleshi (Dk. 87 Rosario)SARI KARTLAR: Ömer Ali Şahiner, Samuel Eduok, Nejc Skubic (Konyaspor)Süper Lig'in 2'nci haftasında Gençlerbirliği sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Tarafların birbirine üstünlük sağlayamadığı maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.7'nci dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta'ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.16'ncı dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.33'üncü dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Miya'nın şutunu kaleci Nordfeld kurtardı.42'nci dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta kafayı vuran Anicic'in topu üstten dışarı çıktı.52'nci dakikada sol kanattan topu sürerek gelen Candeias'ın ceza sahası sol köşesinden yaptığı vuruş, kalenin üstünden auta gitti.58'inci dakikada Johansson'un ceza sahası içinde attığı pasla altıpas içinde buluşan Stancu, şutunda topu kalenin hemen yanından auta attı.61'inci dakikada ceza sahası içinde Stancu'nun şutu Anicic'e çarparak kornere çıktı. Pozisyon sonrası Anicic sakatlık geçirerek yerini Adil'e bıraktı.66'ncı dakikada sol kanattan Skubic'in ortası kaleye doğru yönelerek az farkla auta gitti.79'uncu dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Murat Yıldırım ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.89'uncu dakikada ceza sahası içinden düzgün bir şut çeken Mendoza'nın vuruşunu kaleci Sehic kurtardı.90'ıncı dakikada Sio'nun serbest vuruşunda top direkt kaleci Sehic'in kucağına gitti.

Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.


- Ankara

İttifak Holding, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor: 0-0 - Son Dakika Spor

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